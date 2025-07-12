شكرا لمتابعة خبر عن مستشار موارد بشرية: اعتماد العمل عن بعد في تعديل العطل الرسمية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح حمود العصيمي، مستشار الموارد البشرية، أن تعديل قرار العطل الرسمية لموظفي الخدمة المدنية شمل تغييرات في بعض أيام العطل والأعياد المقررة، والتي تعتمد على اجتماعات المتعاقلين وممارسة المهام من الوكالات والوزارات المعنية، بالإضافة إلى قواعد المنظمة للبرنامج الوطني للكفاءات.

وأشار العصيمي إلى أن التغييرات تشمل أيضاً نظام العمل عن بعد، حيث لم يكن هناك نظام محدد سابقاً وفق القرارات المتبعة، رغم وجود بعض المنشآت الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي التي تطبق العمل عن بعد، أما الآن، فقد أصبح العمل عن بعد معتمداً رسمياً في بعض الأيام، وفق اللائحة المناسبة.

وبين أن ذلك ينطبق على مدن مثل الرياض، عاصمة المملكة، خاصة خلال المؤتمرات والندوات الدولية التي تنظمها الحكومة، حيث تتطلب بعض الأيام العمل عن بعد، وذلك لأسباب متعددة منها التخفيف من زحام الشوارع وتأمين المسارات الخاصة لضيوف المؤتمرات العالمية.

وأكد العصيمي أن هذه التعديلات جاءت استجابة لهذه الظروف، حيث صدرت قواعد وقرارات جديدة تنص على تنفيذ بعض الأعمال العامة عن بُعد في هذه الحالات.