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رصد حوت بريدي قرب جزيرة كيره في محمية جزر فرسان

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رصد حوت بريدي قرب جزيرة كيره في محمية جزر فرسان

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن رصده “حوت بريدي” أثناء تغذيته قرب جزيرة كيره في محمية جزر فرسان، وذلك ضمن أعمال المراقبة والرصد المستمرة للأنواع البحرية في المياه الإقليمية للمملكة.

ويُعد هذا التوثيق دليلاً حيًّا على ما تزخر به محمية جزر فرسان من تنوع أحيائي فريد، ويعكس أثر جهود الحماية والمحافظة على البيئة البحرية التي ينفذها المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحياة الفطرية.

وأشار المركز إلى أن محمية جزر فرسان تُعد من أبرز البيئات البحرية الغنية بالكائنات النادرة والمهاجرة، مؤكدًا أن هذا الرصد يعكس النجاح المتزايد لبرامج المحافظة على التنوع البيولوجي البحري.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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