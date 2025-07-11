شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تختتم موسم الحج بنقل أكثر من 808 آلاف حاج من 145 وجهة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختتمت الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ، بتوديع آخر رحلة حج إلى جمهورية إندونيسيا، انطلاقًا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأوضح نائب الرئيس للعمليات الأرضية بالخطوط السعودية محمد بن عبدالرزاق باعكظة أن تميز الخدمات المقدَّمة خلال موسم الحج نابعٌ من استشعار شرف خدمة الحجاج، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ببذل الجهود كافة وتقديم أرقى الخدمات بما ييسّر رحلتهم.وأبان أن موسم الحج لهذا العام شهد أداءً تشغيليًا متكاملًا استمر 74 يومًا في مرحلتي القدوم والمغادرة، حيث نقلت الخطوط السعودية أكثر من 808 آلاف حاج ذهابًا وإيابًا عبر 4,400 رحلة انطلقت من 145 وجهة حول العالم، بواسطة أسطولها الذي يضم 147 طائرة مجهّزة بأعلى المعايير.

وبيّن أن “المملكة” حرصت على تقديم باقة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تسهّل إجراءات الحجوزات وتُثري تجربة ضيوف الرحمن، إضافة إلى استمرار تقديم مبادرة “حج بلا أمتعة” التي أسهمت في مناولة أكثر من 270 ألف حقيبة، وضمان انسيابية الحركة بالمطارات، كما قُدم أكثر من 240 ألف عبوة زمزم للحجاج ضمن خدمات العناية بضيوف الرحمن.

وشملت إلى جانب الضيافة باقةً متنوعةً من المحتوى التثقيفي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، تتضمن معلومات تفصيلية عن أداء المناسك بلغات الحجاج المختلفة.

وأشار باعكظة النظر إلى أن إعلان انتهاء عمليات موسم حج 1446هـ يمثل بداية الاستعداد المبكر لموسم الحج القادم -بإذن الله- لضمان استمرار التميز في تقديم الخدمات والعمل على ابتكار مبادرات جديدة تثري تجربة ضيوف الرحمن وتحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران