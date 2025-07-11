شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعتمد تدريس الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمدت المملكة إدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن مواد التعليم العام بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026 في إطار رؤية تعليمية تكرس بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزز تنافسية البلاد عالمياً في المجال الرقمي.

ويشار إلى أن المنهج الجديد سيتناول محتوى مبسطًا ومتكاملاً يتدرج في مستواه من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية. .

ويتناول المنهج في مراحله الأولى المفاهيم الأساسية والتطبيقات التفاعلية، بينما يتوسع في المراحل المتقدمة ليشمل تصميم النماذج وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبرمجة المرتبطة به.

وأوضح الدكتور سعيد الأحمري، أستاذ مشارك في الذكاء الاصطناعي ووكيل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة نجران، الأسباب التي دعت للاتجاه نحو تدريس المقرر، مؤكداً أنها خطوة تمثل استثمارًا نوعيًا في العقول الشابة، وخطوة حاسمة نحو إعداد طلاب قادرين على التعامل مع مفاهيم المستقبل منذ مراحل مبكرة.

والجدير بالذكر أن هذل القرار يعزز إعداد جيل سعودي متمكن من أدوات الثورة الصناعية الرابعة، ومؤهل للمنافسة في سوق العمل العالمي الذي يشهد تسارعًا في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خاصة أن المملكة أخذت موقعاً رقمياً متقدماً في مجالات الثورة الرقمية، ومراكز البيانات، ما يفسر الحاجة بضرورة تهيئة النشء لاكتساب خبرات تقنية.