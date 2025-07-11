شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز تخطف الأنظار بحديثها باللهجة الحائلية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن فهد آل سعود الأنظار بظهورها في مقطع فيديو تتحدث فيه باللهجة الحائلية.

وظهرت الأميرة وهي تحاول نطق بعض الكلمات بلهجة أهل حائل ببراءة لافتة، ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد المتابعون بحضورها العفوي وتواصلها القريب من الناس، فيما عبر أبناء منطقة حائل عن فخرهم بهذا الظهور .

وقال أحدهم في تعليقه: “حفيدة فهد عساه لجنة الخلد، يا زين الزين بس. اللهم احفظ قادتنا بحفظك يا أرحم الراحمين، وانصرهم وعزهم يا حي يا قيوم. الجمال والبراءة في هذا المقطع الجميل الذي صنع يومي.