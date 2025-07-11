شكرا لمتابعة خبر عن المسند يروي تجربة تجسد طول وقت العصر صيفًا وسهولة التنقل بين مدن القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، مشهدًا من حياته اليومية أوضح من خلاله كيف أسهمت شبكة الطرق السريعة والجسور المتقدمة في اختصار المسافات وتسهيل التنقل.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” تخيلوا هذا المشهد، صليت العصر اليوم في ⁧‫الرس‬⁩، ثم انطلقت إلى غرب ⁧‫البدائع‬⁩ لشراء غرض، ومنها إلى وسط البدائع لشراء غرض ثاني.”

وأضاف :” ثم توجهت إلى وسط ⁧‫بريدة‬⁩ لشراء غرض ثالث، وبعدها إلى شمال بريدة لغرض رابع، ثم سلكت الدائري الشمالي فالغربي متجهًا نحو شرق ⁧‫عنيزة‬⁩ لجلب غرض أخير قبل الآذان، وختامًا وصلت إلى منزلي في جنوب غرب عنيزة وقت أذان المغرب تمامًا.”

‏وتابع :” هذا المشهد يُظهر بوضوح: طول وقت العصر صيفًا (يقارب 3 ساعات ونصف)، ونعمة تقارب محافظات، القصيم‬⁩ جغرافيًا وسهولة التنقل بينها، وشبكة الطرق السريعة والجسور المتقدمة التي اختصرت المسافات وسهلت التنقل.”