شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير معتصم بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن معتصم بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء, والمسؤولين, وجمع من المواطنين.