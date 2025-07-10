شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: أجواء القيظ معتدلة هذا العام وسياحة الداخل خيار مثالي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث الفلكي، الدكتور خالد صالح الزعاق، أن المملكة تعيش حاليًا فترة “زدحة القيظ” التي تمتد 26 يومًا، وتشمل 13 يومًا للجوزاء الأولى و13 يومًا للجوزاء الثانية، تليها “جمرة القيظ” التي تستمر أيضًا 26 يومًا، وتشمل المرزم والسليبين، مشيراً إلى أن هذه الفترات تعد من أشد أيام السنة حرارة.

وبين الزعاق أن ما يميز هذه السنة هو اعتدال درجات الحرارة على غير العادة، حيث لم تتجاوز الأربعينيات في بعض المناطق خلال النهار، وانخفضت إلى 25 درجة في الليل في نجد، مؤكدًا أن ذلك مستغرب لكنه غير مستحيل، وقد حدث في سنوات سابقة بسبب ضعف تأثير المنخفض الهندي، الذي غالبًا ما يبعث الرياح الحارة على المنطقة.

وأضاف: “البرودة والحرارة ناتجة عن تدافعات بين المرتفعات والمنخفضات، ففي الشتاء يتغلب المرتفع السيبيري، وفي الصيف المنخفض الهندي، ولكن هذا العام ضعف الأخير، ولهذا انخفضت درجات الحرارة، وحين لاحظت ذلك قررت الذهاب في نزهة لبركة الماء المعتادة وإعداد الغداء في عز الظهر”.

وفي سياق متصل، وجه الزعاق رسالة إلى الشباب دعاهم فيها إلى استكشاف بلادهم سياحيًا، قائلًا: “أنتم في ثاني أكبر دولة عربية، وتعيشون وسط تنوع طبيعي وجغرافي وثقافي كبير، فلماذا لا تكون سياحتكم ثقافية داخلية؟ زوروا الشمال والجنوب والشرق والغرب”.

كما تناول الزعاق أركان السياحة الثلاثة التي اعتبرها ضرورية لاختيار الوجهة السياحية، وهي: الأمن، المساواة، والهدف، قائلاً: “لا تذهب إلى بلد لا يحترمك، ولا يوفر لك الأمان، في بعض الدول يتم التفريق في الأسعار، فيقولون: هذه تسعيرة للخليجيين، وتلك لأبناء البلد”.

وأكد أن كل هذه العناصر متوفرة في المملكة، لا سيما في المناطق الجنوبية مثل مرتفعات جازان وعسير وأبها والباحة، والتي تمتاز بأجواء معتدلة، وشمس ناعمة، ومطر جميل، دون رياح مزعجة، لافتًا إلى أن تفاعل الناس مع المطر في المملكة يحمل طابعًا اجتماعيًا مليئًا بالفرح، على عكس ما يحدث في بعض الدول الأوروبية.

واختتم الزعاق حديثه بالإشادة بجهود وزارتي السياحة والثقافة في توفير خيارات سياحية مميزة داخل المملكة، قائلاً: “الوزارتان ساهرتان ليل نهار من أجل إسعادنا.. الله يسعدنا وإياكم”.