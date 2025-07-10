شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى 50 على المنطقة الشرقية حتى نهاية الأسبوع المقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه من المتوقع تراوح درجات الحرارة بين (47 – 50 ْم) على المنطقة الشرقية ابتداء من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، ونجران، وعلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء منها.