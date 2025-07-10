شكرا لقرائتكم خبر الرياض تحتضن أفضل التجارب والعروض مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتهيأ العاصمة السعودية الرياض لاستقبال آلاف الزوّار من مختلف دول العالم مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أكبر حدث من نوعه على مستوى العالم؛ الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية، وتقدّم العاصمة في هذه الفترة باقة غنية من التجارب الترفيهية والثقافية والعروض السياحية، مما يمنح الزوار فرصة مثالية لاكتشاف الرياض والاستمتاع بأجوائها النابضة بالحياة مع انطلاق المنافسات المرتقبة.

ومن بين العروض المميزة لهذا الصيف، يبرز عرض "رحلة في قلب المملكة"؛ الذي يمنح الزوار تجربة متكاملة لاستكشاف مدينتين بارزتين في خمسة أيام، تشمل ثلاث ليالٍ في الرياض، تليها ليلتان في جدة؛ حيث يتضمن العرض إقامة فندقية راقية، ونقلًا داخليًا مريحًا، وتذكرة دخول ليوم واحد إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى جولات سياحية تغطي أبرز المعالم الثقافية والترفيهية.

كما تشهد خدمات التنقل عروضًا نوعيةً بالتزامن مع موسم الصيف، حيث تقدم "يلو" لتأجير السيارات خصمًا بنسبة 15% عبر الحجز الإلكتروني باستخدام رمز "SUMMER"، إلى جانب خصم 50% على رسوم الشحن، وخصم 50% على الكيلو المفتوح، مع مزايا إضافية لعملاء برنامج "أميالي" ويستمر هذا العرض حتى منتصف سبتمبر المقبل، ما يعزز من سهولة التنقل بين الوجهات السياحية مثل الرياض، وجدة، والدمام، وحائل، وتبوك، وينبع، والعلا، والباحة، وعسير، ويتيح للزوار خيارات أوسع.

إلى جانب هذه العروض، وخلال التواجد في الرياض، يمكن لعشّاق الألعاب الإلكترونية الاستمتاع بأجواء استثنائية في واجهة روشن (Roshn Front)؛ التي تستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة إلى جانب أشهر المطاعم والمراكز التجارية، ما يجعلها نقطة جذب رئيسية بجانب البطولة.

أما الباحثون عن تجربة تراثية وثقافية، فيمكنهم زيارة منطقة المربع، حيث تتلاقى الأجواء الراقية مع عبق التاريخ من خلال مجموعة من المطاعم العالمية والعروض الموسيقية في بيئةٍ مستوحاةٍ من الثقافة السعودية الأصيلة.

كما تحتضن حديقة المتحف الوطني أجواءً مثاليةً للعائلات، وتوفر فرصة للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة والفن والترفيه في آنٍ واحد.

وفي جانب الفخامة والتسوّق، تبرز منطقة فيا رياض كإحدى أحدث وجهات الرياض، حيث تستقطب الزوار بتجارب تسوّق راقية ومطاعم حصرية استضافت مشاهير من مختلف أنحاء العالم.

تأتي هذه العروض والتجارب في وقت تعمل فيه المملكة على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للفعاليات والسياحة والترفيه، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتُعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية واحدة من أبرز الأحداث التي تجسّد هذا التوجه، وتشكل فرصةً مثاليةً للزوّار لاكتشاف سحر الرياض وتنوّعها مع بداية البطولة، وذلك ضمن فعاليات برنامج "صيف السعودية 2025" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "لوّن صيفك"؛ لتعكس جهود المملكة في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، ويُعد البرنامج انعكاسًا لتكامل البُنية التحتية، والتنوع في الوجهات والتجارب، إلى جانب تسهيلات التأشيرات الإلكترونية لـ 66 دولة، حيث يمكن للزوار التقديم على التأشيرة إلكترونياً أو الحصول عليها عند الوصول إذا كانوا يحملون إقامة أو تأشيرة سارية من دول مثل أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، كما تتيح المملكة تسهيلات خاصة للمقيمين في دول الخليج والعائلات.

للاطلاع على المزيد من العروض والفعاليات:

www.visitsaudi.com/Summer