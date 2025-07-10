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جموع المصلين بالمسجد النبوي‬⁩ تشيع جثمان الشيخ ربيع المدخلي.. فيديو

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جموع المصلين بالمسجد النبوي‬⁩ تشيع جثمان الشيخ ربيع المدخلي.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تشيع جموع المصلين بالمسجد النبوي‬ العلامة فضيلة الشيخ ربيع هادي المدخلي‬⁩ إلى بقيع الغرقد.

وتوفى الشيخ العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي، أحد كبار علماء الحديث والسنّة في المملكة، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي.

ونعى عدد من العلماء والدعاة عبر منصات التواصل الاجتماعي رحيل من وصفوه بـ”أسد من أسود السنة”، في إشارة إلى مواقفه الحازمة في الدفاع عن العقيدة والمنهج السلفي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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