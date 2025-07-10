شكرا لمتابعة خبر عن 20 مليون ريال عقوبة تنتظر مخالفي تصريف الصرف في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّرت أمانة محافظة جدة من تصريف مياه الصرف الصحي في الوسائط البيئية، وعلى رأسها شبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من التجاوزات البيئية الجسيمة التي تترتب عليها عواقب قانونية صارمة قد تصل إلى فرض غرامات مالية تبلغ 20 مليون ريال.

وأشارت الأمانة إلى أن هذا التصرف غير النظامي يُلحق أضرارًا بالغة بالبنية التحتية، كما يؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، نتيجة ما يسببه من انسدادات واختناقات في شبكات التصريف.

وبينت الأمانة أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات فقط، بل تشمل أيضًا اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية بحق المخالفين، من أبرزها:الإيقاف الفوري لعملية التصريف، إلزام المتسبب بمعالجة الأضرار البيئية الناتجة، دفع التعويضات المترتبة على الأضرار، إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعت الأمانة جميع المنشآت والأفراد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، حفاظًا على سلامة المدينة وبيئتها.