شكرا لمتابعة خبر عن ضيوف الرحمن يتسابقون إلى جدران الكعبة المشرفة يقبلونها بخشوع بعد غسلها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسابق ضيوف الرحمن إلى جدران الكعبة المشرفة يقبلونها بخشوع ويطوفون حولها بقلوب مطمئنة بعد اتمام عملية غسلها.

وتشرّف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، بغسل الكعبة المشرفة.

وفور وصول سموّه قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبللة بالمخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.