شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: بدر محرم يُزيّن سماء الوطن العربي اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد بسماء الوطن العربي مساء اليوم، القمر في طور البدر، حيث سيكون مضاءً بنسبة 99.8٪ بنور الشمس ومُشاهدًا طوال الليل، وهو أول قمر بدر في فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيُشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، ويبدو بحجم ظاهري أكبر عندما يكون قريبًا من الأفق مع لون محمر مائل للبرتقالي بفعل تشتت الضوء في الغلاف الجوي، مشيرًا إلى أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة له في السماء قرابة منتصف الليل، مائلًا نحو الجنوب ويغرب مع شروق شمس الجمعة عند الأفق الجنوبي الغربي.

وبين أن التعريف العلمي الدقيق لطور البدر يُطلق فقط عند اللحظة التي يكون فيها القمر 180 درجة مقابلًا للشمس، ويحدث ذلك عند الساعة 11:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر القمري، لافتًا إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيبدأ القمر في الشروق متأخرًا بنحو ساعة كل يوم، وسيظهر بعد بضعة أيام فقط في سماء الفجر والصباح الباكر إلى أن يصل إلى طور التربيع الأخير بعد نحو أسبوع من البدر المكتمل.