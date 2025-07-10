شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح هل العمرة في رمضان تكفي عن حج الفريضة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أن العمرة في رمضان لا تكفي عن أداء حج الفريضة.

وقال الخثلان خلال لقائه مع قناة الرسالة :” العمرة في شهر رمضان بإجماع العلماء لا تكفي عن فريضة الحج .”

وأضاف :” هي أشبه بقول الرسول صل الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص: إنها تعدل ثلث القرآن، لكنها إذا قرئت ثلاث مرات في الصلاة لا تُغني عن سورة الفاتحة.