شكرا لقرائتكم خبر «فن الريزن».. حرفة فنية تحاكي طبيعة حائل ومعالمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض جناح «فن الريزن» المقام في بيت حائل «البيت بيتكم.. يا بعد حيي»، بنسخته الرابعة بمتنزه أجا بارك، أمام الزوار والسياح أعماله الفنية وأشكاله المتنوعة المستوحاة من طبيعة حائل ومعالمها الفريدة، وسط إعجاب من متذوقي هذا الفن وعشاقه، في أجواء تراثية وفنية وترفيهية أحاطت بالمهرجان وزادت من جماليته.

وأوضحت التشكيلية المتخصصة في حرفة «فن الريزن» ليلى صالح الجريفاني، أن هذا الفن يعد أحد الفنون الحرفية اليدوية الحديثة المتطورة التي لاقت إعجابا وإشادة من زوار فعاليات المهرجان، وهو يعتمد على دمج مادة الريزن السائلة بسائل آخر لتمتزج فيما بينهما، ويتحول على إثرها تدريجيا إلى مادة صلبة، متخذة أشكالا وقوالب جمالية مختلفة الأحجام والاستخدامات المنزلية الجمالية التي منها الإكسسوارات النسائية، والمنزلية، واللوحات، والساعات الجدارية، والأقلام، والسبح الممزوجة بتربة حائل، وأطباق التقديم، والهدايا، وغيرها في الكثير من المجالات الأخرى متعددة الاستخدامات.

وبينت أنها تعمل على تطوير تلك الأفكار بشكل دائم، متخذة بيئة حائل نموذجا أساسيا في العديد من أشكال وأعمال هذا الفن الذي بدأت ممارسته منذ 6 سنوات ماضية، ليتطور إنتاجها وتكييفها للعديد من الاستخدامات، وتوظيفها للعديد من التقنيات، مثل موج البحر والأصداف، ومحاكاة حجر الجيود، وتقنيات فنية عديدة، ودمج الراتنج بالمواد الطبيعية مثل النباتات والورود، بالإضافة إلى استخدام البن والهيل والرمال الحمراء «البطحاء»، وكذلك الخوص والنقوش الثمودية وطلاء بعض الأواني والخشبيات بطرق مبتكرة، مقدمة شكرها للجنة المنظمة لمهرجان «بيت حائل» على الدعم المتواصل للحرفيين بالمنطقة في نسخه الماضية وإتاحة الفرصة لهم لعرض مشغولاتهم اليدوية والتعريف بها بشكل مباشر أمام الحضور والزوار للفعاليات في بيئة ترفيهية تراثية ثقافية متزامنة في هذا العام 2024 مع «عام الحرف اليدوية» في المملكة.