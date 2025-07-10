«الشخص المسؤول في المنشآت الغذائية» ورشة عمل في غرفة القصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، ورشة عمل بعنوان «الشخص المسؤول في المنشآت الغذائية»، وذلك بالتعاون مع غرفة القصيم، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، ورشة عمل بعنوان «الشخص المسؤول في المنشآت الغذائية»، وذلك بالتعاون مع غرفة القصيم، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتناولت الورشة محاور عدة، أبرزها أهمية دور مسؤول سلامة الغذاء في تعزيز الرقابة الذاتية داخل المنشآت، وضرورة تأهيله لتحديد المخاطر، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، إضافة إلى دوره في الالتزام بأنظمة الجودة، والإبلاغ الفوري، ومتابعة التحديثات التنظيمية كحلقة وصل بين المنشأة والهيئة.

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