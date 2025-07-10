شكرا لقرائتكم خبر المعهد الملكي للفنون التقليدية يواصل تقديم دوراته المجانية خلال صيف 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) جهوده في تمكين أفراد المجتمع من تعلم الفنون التقليدية، من خلال تقديم أكثر من 20 دورة قصيرة مجانية خلال يوليو الحالي، تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الناشئين من سن 13 إلى 17 عاما، وذلك ضمن برامجه الشهرية المستمرة في عدد من مدن المملكة، من بينها الرياض، وجدة، والأحساء، وأبها.

ويأتي تنفيذ هذه الدورات تزامنا مع عام الحرف اليدوية 2025، تأكيدا على التزام المعهد بدوره في صون الحرف التقليدية وتقديمها بطرق معاصرة ومبتكرة، ضمن بيئة تعليمية متخصصة ومعامل مجهزة، وبإشراف نخبة من الحرفيين والممارسين والخبراء في هذا المجال.

وتتنوع مجالات الدورات المقدمة خلال يوليو لتشمل النحت، والفخار، والتطريز، والقط العسيري، وصناعة المباخر، والتجليد التقليدي، إلى جانب ورش عمل مخصصة للناشئين في مجالات مثل استخلاص الألوان الطبيعية، والخط الديواني، والتطريز اليدوي، وغيرها من التجارب المستمدة من تراث المملكة العريق.

وأكد المعهد أن هذه البرامج المجانية تنظم بشكل شهري؛ بهدف إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لاكتشاف الفنون التقليدية السعودية وممارستها، كجزء من استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الحرف اليدوية ونقلها من جيل إلى آخر.

ويعد المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) من الجهات الرائدة في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليا وعالميا، والترويج لها، وتقدير الكنوز الحيّة والمتميزين ورواد هذا القطاع، والإسهام في حفظ أصول الفنون التقليدية، ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها، والاطلاع على البرامج والتسجيل، يمكن زيارة موقع المعهد الالكتروني.