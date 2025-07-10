شكرا لقرائتكم خبر لقاء متخصص لاستعراض واقع القطاع الصناعي في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع غرفة جازان، لقاء صناعيا، ضمن جهود تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين في القطاع الصناعي، والاستماع عن قرب لأبرز تحديات القطاع وسبل تطويره، وذلك بمسرح غرفة جازان.

وأكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البيئة الصناعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى اعتزاز الغرفة بهذه الشراكة النوعية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وألقى المشرف العام على الوكالة المساعدة لشؤون المنشآت الصناعية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبدالله دويرم، كلمة تناول فيها التوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة، مستعرضا أبرز المبادرات الداعمة للمنشآت الصناعية، وجهود الوزارة في تمكين المصانع في المناطق الواعدة، لا سيما منطقة جازان بما تمتلكه من إمكانات وميزات تنافسية.

وسلط اللقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي في جازان، وأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، كما استعرضت الفرص الواعدة في البنية التحتية الصناعية، والمحفزات التي توفرها الوزارة، بما في ذلك برامج الدعم، وتمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة.

وتخلل اللقاء نقاش مفتوح تفاعل فيه المستثمرون ورواد الصناعة مع ممثلي الوزارة، حيث طرحت تساؤلات وملاحظات حول التسهيلات، وسلاسل الإمداد، والتمويل الصناعي.