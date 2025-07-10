شكرا لقرائتكم خبر موانئ: ارتفاع الحاويات المناولة بالموانئ بنسبة 18.66 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال يونيو 2025م، ارتفاعا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 18.66% لتصل إلى 696,839 حاوية قياسية، مقارنة بـ 587,261 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعا بنسبة 35.94% لتصل إلى 164,999 حاوية، مقارنة بـ121,377 حاوية العام الماضي.

كذلك حققت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعا بنسبة 17.79% لتصل إلى 268,587 حاوية قياسية، مقارنة بـ228,031 حاوية قياسية، كما حققت الحاويات الواردة ارتفاعا بنسبة 10.68% لتصل إلى 263,253 حاوية قياسية، مقارنة بـ237,853 حاوية قياسية بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل إجمالي الطنيات المناولة «البضائع العامة، والبضائع السائبة الصلبة، والبضائع السائبة السائلة» ارتفاعا بنسبة 1.74% لتصل إلى 21,464,070 طنا مقارنة بـ 21,096,774 طنا بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي البضائع العامة 922,351 طنا، والبضائع السائبة الصلبة 4,229,665 طنا، والبضائع السائبة السائلة 16,312,054 طنا، فيما استقبلت الموانئ 959,188 رأسا من الماشية، بانخفاض قدره 47.35% مقارنة بـ1,821,863 رأسا من الماشية بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت الحركة الملاحية ارتفاعا بنسبة 7.56% لتصل إلى 1,039 سفينة، مقارنة بـ966 سفينة بالفترة نفسها المماثلة من العام الماضي، كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 42.34 % لتصل إلى 78,698 راكبا، مقارنة بـ55,289 راكبا العام الماضي، فيما انخفضت أعداد العربات بنسبة 25.42% لتصل إلى 75,437 عربة، مقارنة بـ101,146 عربة العام الماضي.

يذكر أن «موانئ» حققت خلال مايو 2025م ارتفاعا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13% لتصل إلى 720,684 حاوية قياسية، مقارنة بـ639,736 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024م.