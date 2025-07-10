شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأزياء تطلق دليل الملكية الفكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الأزياء الدليل الإرشادي للملكية الفكرية وحماية حقوق المصممين في صناعة الأزياء بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك استكمالا لدورها في تمكين صناعة الأزياء ودعم مجتمعها وتطوير بيئة تنموية للقطاع والحرص على تغطية كل مراحل سلسلة القيمة للمنتج.

ويهدف الدليل الإرشادي إلى أن يكون مرجعا للمصممين للاستفادة من قوانين الملكية الفكرية عبر حماية تصاميمهم المبتكرة وتسجيلها، وبذلك يمكنهم الاستفادة من الحماية القانونية، إضافة لذلك يهدف دور الدليل الإرشادي لتعزيز ثقافة الإبداع وتحفيز المصممين على ابتكار تصاميم جديدة مع حماية حقوقهم من الاستنساخ أو السرقة الفكرية.

وتقدم هيئة الأزياء الدليل الإرشادي للملكية الفكرية وحماية حقوق المصممين في صناعة الأزياء ليغطي 4 مجالات ضمن صناعة الأزياء، وهي: «براءات الاختراع» التي تتضمن الاختراعات الجديدة والتطورات التكنولوجية والتقنية في إنتاج الأقمشة والملابس، وكذلك «النماذج الصناعية» التي تتضمن الجوانب الجمالية والأنماط الزخرفية التي تعطي الأزياء مظهرًا فريدًا و»حقوق المؤلف» التي تتضمن مخرجات الأزياء الفنية والإبداعية، بما فيها الرسومات والأنماط والتصاميم، بالإضافة إلى «العلامة التجارية» التي تتضمن الشعارات والرموز التي تميز منتج ما عن غيره في السوق.

وأشارت «الأزياء» إلى إمكانية اطلاع المصممين وأصحاب العلامات التجارية على الدليل الإرشادي للملكية الفكرية وحماية حقوق المصممين في صناعة الأزياء عبر الموقع الالكتروني الرسمي لهيئة الأزياء، إضافة لذلك تستقبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبر موقعها الالكتروني شكاوى الحق العام من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم للبلاغات عن انتهاك المصنفات المحمية بموجب نظامي حماية حقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية.

وتلتزم الهيئة بتعزيز الابتكار في الأزياء ودعم تطوير صناعتها عبر كل مراحل سلسلة القيمة، وتعزيز مكانتها كجهة داعمة لصناعة الأزياء، وعبر التعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تواصل الهيئة جهودها في حماية حقوق المصممين والمبدعين وتعزيز بيئة ليست مبتكرة فحسب، بل تتوافق مع المعايير العالمية للملكية الفكرية.