شكرا لقرائتكم خبر «بيئة الرياض» تنفذ حملة رقابية مشتركة على أسواق النفع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض حملة رقابية ميدانية مشتركة مكثفة على محال بيع الدواجن في أسواق النفع العام، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز السلامة الغذائية والصحة العامة، وضمان تداول منتجات حيوانية آمنة وصالحة للمستهلك.

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمدينة الرياض خالد بن سليمان الشدوخي، أن الحملة تأتي ضمن خطة رقابية شاملة ينفذها المكتب بشكل دوري؛ وتهدف إلى رفع مستوى الامتثال، والحد من الممارسات العشوائية والمخالفات، وتعزيز الثقة بسلامة المنتجات الحيوانية المعروضة في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن رصد 20 مخالفة مباشرة، وإغلاق 23 محلا تجاريا لعدم وجود رخص مهنية نظامية، بالإضافة إلى إتلاف أكثر من 5 أطنان من الدواجن مجهولة المصدر، وأكثر من طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك حفاظا على صحة المستهلك ومنع تداول المنتجات المخالفة، كما تم ضبط 6 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالفوترة الالكترونية وعدم إصدار الفواتير النظامية، إلى جانب ضبط 10 منشآت غير ملتزمة بقرار توطين نشاط بيع الدواجن، ما يعكس تكامل الجهود الرقابية بين الجهات المعنية وحرصها على تنظيم الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني.