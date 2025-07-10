شكرا لقرائتكم خبر «الدارة» تكشف عن مجموعة وثائق شخصية نادرة للراحل صالح بن عبدالواحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تعزز الحضور الوثائقي للتاريخ الوطني، وتمنح الباحثين نافذة جديدة، كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن مجموعة وثائق شخصية نادرة للراحل صالح بن عبدالواحد، أحد رجال الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذين كان لهم أثر بارز في مسيرة التوحيد، والعمل الإداري والسياسي في الدولة.

وتروي هذه الوثائق التي أتيحت ضمن مبادرة استراتيجية لتطوير الأرشفة الوطنية، سيرة رجل عاصر لحظات البدايات التأسيسية للملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ورافقه في مراحل مفصلية، وتقلد خلالها مهام نوعية شملت الإشراف على موسم الحج، وتولي مسؤوليات في القضاء، والإمارة، وحفظ النظام حتى وفاته عام 1380هـ (1960م).

وتضم المجموعة عددا من الرسائل والمكاتبات، وتعكس عمق العمل الإداري والسياسي في البدايات الأولى لتأسيس المملكة، مما يجعلها مصدرا أصيلا ومهما للمؤرخين، وطلبة الدراسات التاريخية.

وتندرج هذه الإتاحة ضمن جهود الدارة المستمرة في قيادة المحتوى التاريخي الوطني، بوصفها ركيزة استراتيجية تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الهوية الوطنية، وتمكين المحتوى المعرفي المحلي، وإتاحته للفئات المستفيدة كافة.

ودعت الدارة الباحثين والمهتمين إلى زيارة مركز خدمات المستفيدين بمقرها في حي المربع بالرياض، أو عبر فروعها في مكة المكرمة وجدة، للاطلاع على هذه الوثائق القيمة، مؤكدة استمرار هذه المبادرة في توثيق التاريخ الوطني السعودي بوسائل عصرية، وبناء منظومة أرشيفية معرفية تسهم في حفظ الذاكرة الوطنية، وخدمة البحث العلمي، وتعزيز الوعي التاريخي لدى المجتمع.