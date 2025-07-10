الشورى يطالب التعليم بتبني مبادرات نوعية تعزز الصورة الذهنية الإيجابية لمهنة التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى من وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بتبني مبادرات نوعية تعزز الصورة الذهنية الإيجابية لمهنة التعليم، وتسهم في زيادة جاذبيتها.

واستعرض المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، جدول أعمال جلسته العادية الـ37، وما جاء فيه من بنود، متخذا قراره اللازم بشأنها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي (1445-1446هـ).

وطالب المجلس في قراره وزارة التعليم بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لدراسة تباين متوسط أداء الطلاب بين المناطق في الاختبارات الوطنية، والعمل على رفع مستوى الأداء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكين الوزارة من الوصول إلى البيانات ونتائج الاختبارات الوطنية، والتقييمات الدولية للطلاب.

كما دعا المجلس في القرار نفسه الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير وجبة فطور يومية صحية وميسرة التكلفة للطلاب في مدارس التعليم العام، مع تطوير معايير الرقابة على المقاصف المدرسية، مطالبا في قراره إلى بناء استراتيجية استثمارية متكاملة للوزارة والجامعات، تحقق الاستفادة المثلى من الأصول وبراءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية.

كما أصدر مجلس الشورى قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين للسنة المالية الأولى المنتهية في (31-12-2024م)، طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إمكانية تعديل آلية رفع المطالبات التأمينية للحوادث البسيطة، بما يتيح للسائقين تقديمها بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل طرف وسيط، أسوة بالممارسات الدولية الرائدة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي؛ بالإسراع في نقل منصة «نفيس» إلى الهيئة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأدوات والأساليب اللازمة؛ لمعالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة التحديات والمخاطر التي تواجه استدامة شركات قطاع التأمين، واقتراح الحلول والممكنات والحوافز، والعمل على بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الجامعات المحلية والعالمية؛ لإطلاق برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في المجالات التي تحتاجها.

كما دعا المجلس هيئة التأمين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمراجعة سياسات إعادة التأمين دوريا، بما يحقق التوازن بين تعزيز المحتوى المحلي وضمان كفاءة وتنافسية سوق التأمين السعودي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة في سياق القرارات، أصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم هيئات التطوير للعام المالي (1445-1446هـ)، طالب من خلاله المركز بالعمل على إعداد دليل استرشادي لحوكمة العلاقة بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية والجهات ذات العلاقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم هيئات التطوير.

وطالب المجلس في قراره مركز دعم هيئات التطوير بتحفيز الهيئات والمكاتب الاستراتيجية على تبني مؤشرات لقياس أداء الخدمات المقدمة للسكان والزوار، داعيا إلى التنسيق بين الهيئات والمكاتب الاستراتيجية المرتبطة مكانيا؛ لإعداد خطة تنموية لمحور الطريق السياحي الرابط بين محافظة الطائف ومنطقتي الباحة وعسير.

كما أصدر مجلس الشورى قرارا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة أسباب تأخر إصدار تراخيص بناء المساجد، وتصاريح إقامة صلاة الجمعة، والتعيين على وظائف الأئمة والمؤذنين، وإيجاد المعالجة اللازمة لذلك.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي (1445-1446هـ).

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير برامج معهد الأئمة والخطباء، داعيا الوزارة إلى دراسة أسباب تعثر بعض أنشطتها في مجال المطبوعات والنشر، والبحث العلمي، والترجمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد الحلول اللازمة لذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتشجيع التَّوسع في إنشاء الجمعيات غير الربحية في مجال العناية بالمساجد ورعايتها.

كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراره بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي (1445-1446هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج.

حيث طالب المجلس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لرفع مستوى التمويل الموجه للتقنيات المتقدمة، وضمان نقل وتوطين التقنية في مخرجات الدعم من المنح والبرامج والمبادرات المختلفة، داعيا البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إلى التوسع في الشراكة مع الجامعات السعودية؛ للاستفادة من كوادرها الوطنية، ومسرعاتها، وحاضنات الأعمال التابعة لها.

كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور للعام المالي (1445-1446هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور.

حيث طالب مجلس الشورى المركز الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتشجيع القطاع الصناعي للاستثمار في تدوير مخلفات النخيل، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث؛ للعمل على تطوير نماذج مبتكرة لتحسين إنتاج النخيل، داعيا المركز إلى التوسع في تطوير وسائل جني ثمار النخيل، ونقل متبقياتها بما يسهم في تقليل الفاقد.

وفي المجال الصحي، أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قرارا بشأن التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للعام المالي (1445-1446هـ)، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة.

حيث دعا المجلس المعهد الوطني لأبحاث الصحة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ذات الأثر الصحي والاقتصادي، مطالبا المعهد بتطوير وحصر المسميات الوظيفية المرتبطة بمجالات الأبحاث الصحية خصوصا في مجال الأبحاث الانتقالية والدراسات السريرية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراجها ضمن التصنيف السعودي للمهن.

وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي (1445-1446هـ)، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آليات إدارة بلاغات الخدمات الإسعافية باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، داعيا في الوقت نفسه الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إدراج مبادئ الإسعافات الأولية ضمن المناهج الدراسية والمتطلبات الجامعية، ووضع برامج تدريبية موجهة للمجتمع.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي (1445-1446هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية.

وطالب مجلس الشورى المركز الوطني للتنمية الصناعية بعمل الدراسات التي تسهم في دعم المحتوى المحلي، وتعزز التنمية الصناعية المستدامة.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي (1445-1446هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي (1445-1446هـ) وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، حيث دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ، الهيئة العامة للترفيه إلى الاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة في قياس رضا المستفيدين تتماشى مع المعايير العالمية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أفضل النتائج.

من جهته، دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله عداس الهيئة العامة للترفيه إلى الاستفادة من المقومات الطبيعية المتنوعة للمملكة في تطوير منتجات ترفيهية حديثة، قائمة على أحدث التقنيات الترفيهية، بما يسهم في تنويع خيارات الترفيه، وتحقيق القيمة المضافة الاقتصادية، وتعزيز الهوية الوطنية، مع مراعاة الجوانب البيئية والثقافية للمناطق المستهدفة.

في حين طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ أسامة الربيعة، الهيئة بوضع خطة زمنية لتوسيع التغطية لكل المناطق، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار.

وفي مداخلة له على التقرير، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني، الهيئة بالنظر في إمكانية تغيير توقيت فعاليتها في مدينة جدة إلى فصل الشتاء أو الربيع بدلا من الصيف، وكذلك توسيع فعالياتها المتميزة في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة للسنة المالية الأولى المنتهية في (31-12-2024م)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أمام المجلس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.