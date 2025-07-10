شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة تعزز أعمال الإصحاح البيئي للارتقاء بالخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الإصحاح البيئي، ضمن خطة ميدانية منظمة استهدفت معالجة بؤر التلوث في الأحياء الواقعة بنطاق مكة المكرمة للارتقاء بالخدمات البيئية.

وأوضحت الأمانة أن إجمالي المواقع المستهدفة بالمكافحة الميدانية خلال الفترة من 29 يونيو حتى 5 يوليو الحالي بلغت 7,482 موقعا شملت 4,516 موقعا استهدفت للقضاء على بؤر توالد البعوض، و2,425 موقعا تمت معالجتها للحد من كثافة الذباب، كما نفذت الفرق الميدانية أعمال مكافحة في 541 موقعا تحتوي على بؤر للقوارض، إلى جانب 474 موقعا تم رصدها ومعالجتها لتجمعات المياه، وذلك في إطار أعمال الأمانة للوقاية البيئية.

وبينت الأمانة أنها تعاملت خلال الفترة نفسها مع 127 بلاغا بيئيا استقبلتها من خلال قنوات التواصل الرسمية، إضافة إلى تنفيذ أعمال استهداف ومعالجة لـ503 مناهل ومجار لتصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن خطط تحسين كفاءة المكافحة الدورية.

وأكدت الأمانة استمرارها في تنفيذ خطط الإصحاح البيئي وفق منهجية ميدانية قائمة على الرصد والاستجابة السريعة، مما يسهم في تحقيق بيئة صحية وآمنة، ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لسكان العاصمة المقدسة وزوارها.