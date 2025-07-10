جامعة جدة تطلق تخصصات وبرامج دبلوم متنوعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جدة، ممثلة بالكلية التطبيقية عن إطلاق مجموعة من برامج الدبلوم الجديدة، في خطوة تهدف إلى مواكبة احتياجات سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن توجه الجامعة لربط التعليم بسوق العمل من خلال برامج نوعية ومجانية بالكامل.

وتشمل التخصصات الجديدة دبلومات في تقنيات ولوجستيات النقل البحري، وسلاسل الإمداد، إلى جانب برامج الفندقة والضيافة، والسفر والسياحة، التي تتماشى مع النمو المتسارع في قطاعات اللوجستيات والسياحة والترفيه.

كما طرحت الكلية دبلوما في أساسيات التدوير لترسيخ الوعي البيئي، وآخر في الطباعة ثلاثية الأبعاد لتمكين الطلاب من دخول مجالات التصنيع والتصميم الحديثة.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للكلية الدكتورة نورة الشهري، أن جميع برامج الدبلوم المتاحة مجانية، ويتم صرف مكافأة شهرية للمسجلين دعما لهم خلال رحلتهم التعليمية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل استثمارا في مستقبل الكوادر الوطنية الشابة، لافتة إلى أن التقديم على هذه البرامج متاحًا حاليًا عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد: https://www.uap.sa.