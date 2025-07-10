شكرا لقرائتكم خبر انطلاق معسكر ريادة الأعمال بجامعة تبوك لتمكين المبدعين ودعم المشاريع الابتكارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بجامعة تبوك أمس، فعاليات «معسكر ريادة الأعمال الجامعية»، الذي ينظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ بهدف تطوير وتحويل الأفكار التجارية إلى مشاريع ريادية عبر برامج تسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة.

وأوضحت الجامعة أن المعسكر يسعى إلى رفع مستوى الوعي الريادي داخل المجتمع الجامعي بشكل فعال، من خلال تقديم برامج متنوعة تبدأ بسلسلة لقاءات تعريفية وتحفيزية، يليها برنامج تنفيذي يتضمن ورش عمل تأسيسية لأهم القواعد الريادية، ثم معسكرات مكثفة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع واقعية.

ويتضمن البرنامج جلسات إرشادية لمتابعة أداء المشاركين، وجلسات تحكيم لتقييم المشاريع؛ لتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات، ودعم قدراتهم الإبداعية والابتكارية بما يسهم في بناء جيل ريادي قادر على الإسهام في الاقتصاد الوطني.

وسيتم في ختام المعسكر عرض الأفكار المطروحة على لجنة التحكيم، واختيار أفضل المشاركات بناء على معايير محدَّدة تعتمد على: أهمية الفكرة ووضوحها، وآلية الحلول المبتكرة لها، إضافة إلى طريقة عرض المشروع.