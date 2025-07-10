شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصحة تطلق الدورة السابعة من جائزة «أداء الصحة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق جائزة «أداء الصحة» في دورتها السابعة برعاية الوزير الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في إطار جهودها المستمرة؛ لتعزيز التميز المؤسسي، وجودة الخدمات الصحية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الصحي.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز القطاع الصحي على تبني أفضل الممارسات، ورفع جودة الخدمة ورضا المستفيدين، من خلال تعزيز ثقافة التحسين المستمر، ودعم الابتكار، وخلق التنافس الإيجابي، حيث تعد إحدى المبادرات الوطنية التي تعكس التزام الوزارة بتقدير النماذج المتميزة، وتطبيق آليات تقييم تعتمد على تحليل البيانات والمؤشرات، بإشراف اللجان التحكيمية المتخصصة لضمان العدالة والاحترافية.

ومنذ انطلاقتها عام 2018، تجاوز عدد المشاركات السنوية 900 مشاركة، ما يعكس التفاعل الواسع لتعزيز دور الجائزة وأهميتها لتحفيز التطوير.

وتؤكد الوزارة أن هذه الدورة امتداد لقناعة راسخة بأن التميز ثقافة مستدامة، وأن تكريم الجهود النوعية يعكس أثرها الإيجابي على صحة الفرد وجودة الحياة، ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة عالميا في تقديم رعاية صحية متقدمة ومتطورة.