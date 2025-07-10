شكرا لقرائتكم خبر «حافلات المدينة» تحدث محطات النقل العام وفق المسارات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مشروع حافلات المدينة التابع لهيئة تطوير المدينة المنورة، عن تحديث جميع محطات النقل العام في المدينة المنورة على تطبيق (Google Maps)، بما يتوافق مع المسارات الجديدة المعتمدة.

وشملت التحديثات عددا من الميزات الذكية التي تسهم في رفع كفاءة خدمة النقل العام، من أبرزها عرض دقيق لخطوط الحافلات والمسارات المحدثة، والتحديثات الفورية لحركة الحافلات، ومعرفة مستويات الازدحام في الطرق، إضافة إلى معرفة أوقات ومواعيد وصول الحافلات إلى المحطات، مما يسهم في توفير الوقت والجهد للمستخدمين عند تخطيط رحلاتهم اليومية.

ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير خدمات النقل العام في المدينة المنورة، وتيسير تجربة التنقل اليومية لسكان المدينة وزوارها، من خلال ربط المواقع التاريخية والدينية والخدمية بشبكة النقل العام، بما يضمن سهولة الوصول وسلاسة الحركة داخل المدينة.