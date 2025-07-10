شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية، امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لها ونقلها إلى المستشفى.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.