شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف شركتَيْ عمرة واستدعاؤهما للتحقيق لتسكينهما معتمرين في سكن غير مرخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت وزارة الحج والعمرة، مخالفة على شركتَيْ عمرة، تمثلت في تسكين معتمرين في سكن غير مرخص، الأمر الذي تعده الوزارة من المخالفات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المعتمرين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وزوار المسجد النبوي، ومتابعة تنفّيذ البرامج التعاقدية المبرمة مع شركات ومؤسسات العمرة.

وباشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركتين المخالفتين، حيث شملت العقوبات إيقافهما واستدعاءهما للتحقيق، مؤكدة حرصها على ضمان حصول ضيوف الرحمن على حقوقهم كاملة، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه المعتمرين.

ودعت الوزارة جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق رضا وراحة المعتمرين والزوار خلال فترة إقامتهم في المملكة.