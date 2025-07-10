شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المهتم بأخبار الطقس والمناخ وليد الحقيل، تشكل سحب وهطول أمطار خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها قد تشمل أجزاء من الربع الخالي، ومحافظات جنوب الرياض، إضافة إلى منطقتي عسير والباحة.

وفي وقت سابق، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن هناك مؤشرات أولية تشير إلى احتمال هطول أمطار على عدد من المناطق الجنوبية والغربية في المملكة.

كما ذكر المركز في بيانه أن مخرجات النموذج العددي السعودي تظهر تركز الفرص المطرية على مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، إلى جانب أجزاء من منطقة نجران.