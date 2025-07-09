شكرا لقرائتكم خبر 4 أيام من الفعاليات والأنشطة المشوقة لقضاء الصيف في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجمع جدة بين سحر الطبيعة والوجهات الترفيهية والمأكولات المتنوعة، لتقدِّم تجربة لا تُنسى لزوارها خلال صيف السعودية 2025، لتؤكد أنها ليست مجرد وجهة، بل لوحة نابضة بالحياة يمكن لزوارها الاستمتاع بها من خلال برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات المميزة على مدى أربعة أيام.

اليوم الأول:

تبدأ الرحلة بوجبة فطور غنية في مطعم "فسيلة" الذي يقدم أطباقًا تقليدية بنكهة سعودية أصيلة، تليها محطة خفيفة مع القهوة والدونات من "دوتس". وبعدها، يمكن قضاء وقت ممتع في التسوق داخل "ردسي مول"، قبل التوجه إلى جولة تاريخية في قلب جدة القديمة، والتمتع بالتاريخ والبيوت العتيقة. وللغداء، يقدم مطعم "بسكشن بي" تجربة حديثة بلمسة سعودية مبتكرة، فيما يُختتم اليوم بعشاء فاخر في مطعم "مانكو"، حيث تتناغم النكهات العالمية مع إطلالة ساحرة.

اليوم الثاني:

يبدأ اليوم الثاني بفطور لذيذ في "أوليه"، يليه قهوة مختصة من "قود هود"، ثم الانطلاق في جولة مبهجة داخل "جدة بارك" والاستمتاع بالفعاليات الممتعة، بأحد أكبر مراكز الترفيه في المدينة.

وللغداء، يمكن التوجه إلى مطعم "السدة" الذي يقدم وجبات محلية مميزة. وبعد الاستراحة في فندق "أسكيب" والاستمتاع بالفعاليات داخله، يحين وقت العشاء الفاخر في مطعم "ميازو"، حيث الأجواء الراقية والمذاقات الفريدة على البحر.

اليوم الثالث:

صباح اليوم الثالث يفتتح بفطور شهي من "ذا سوشل بيكيري"، يتبعه فنجان قهوة في "سكلبتشر" يضفي دفئًا خاصًا على الصباح وبعد ذلك، يمكن التوجه إلى "باتيلييه لافي"، لتجربة أنشطة ترفيهية سريعة، ثم تناول الغداء في مطعم "لاكي لاما"، الذي يقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات الآسيوية.

ومن أبرز محطات هذا اليوم زيارة "فقيه أكواريوم"، حيث يلتقي الأطفال والعائلات مع عالم الأحياء البحرية في تجربة تعليمية وترفيهية بامتياز، ويختتم اليوم بعشاء تقليدي فاخر في "باعيسى للمندي"، وسط أجواء شعبية تنبض بأصالة المكان.

اليوم الرابع:

يُستهل بفطور شهي في "تعتيمة جستنيه"، ومشروب قهوة برائحة شهية من "كويز كافيه"، قبل الانطلاق إلى "ذا فيلج" الذي يوفر تجربة تسوق ومشي ممتعة للعائلات.

بعد ذلك، يحين وقت الغداء البحري الفاخر في "توينا" مع إطلالة رائعة ونكهات لا تُقاوم، وبعدها تكتمل المتعة بزيارة "تروبيكال لاند"، حيث تندمج الألعاب والمغامرات الاستوائية في تجربة مثيرة، قبل التوجه نحو عرض الغروب على شاطئ جدة، وختام اليوم بعشاء لا يُنسى في "الدينتي".

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍّ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.