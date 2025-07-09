شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في أمريكا تحذر من محاولات احتيال بانتحال صفة موظفيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبّهت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين من محاولات احتيال ينفذها أشخاص ينتحلون صفة موظفي السفارة.

وأكدت السفارة عبر الصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، على أهمية عدم الاستجابة لمثل هذه الاتصالات أو الرسائل، وعدم تحويل أي مبالغ مالية تحت أي ظرف.

ودعت السفارة في الولايات المتحدة الأمريكية في حال الرغبة بالتأكد، إلى التواصل المباشر معها عبر القنوات الرسمية.