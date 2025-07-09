شكرا لمتابعة خبر عن وقود السعودية تكشف حقيقة اختلاف لون البنزين في محطات الوقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود “وقود السعودية”، توضيحًا بشأن مقطع فيديو متداول يظهر اختلافًا في لون البنزين.

وأكدت اللجنة في ردها أن اختلاف لون البنزين لا يشير إلى تدني جودته. وأوضحت أن إضافة اللون تُستخدم فقط كعلامة تمييزية لتحديد نوع الوقود، سواء كان “بنزين 91” أو “بنزين 95”.

وشددت على أن هذا الإجراء متبع وفقًا للمعايير المعتمدة في المملكة، ويهدف لمساعدة المستهلكين والمشغلين على التفريق بين أنواع الوقود المختلفة بسهولة.