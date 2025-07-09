شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب بإنشاء سوق للمستثمرين المؤهلين لتداول أدوات الدين المضمونة برهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بدراسة إنشاء سوق خاص للمستثمرين المؤهلين؛ لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري.

كما طالب المجلس، في جلسته التي عقدها اليوم، الهيئة التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم.

يذكر أن المجلس أصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي ١٤٤٦/١٤٤٥هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية.