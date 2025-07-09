اخبار السعوديه

الشورى يطالب بإنشاء سوق للمستثمرين المؤهلين لتداول أدوات الدين المضمونة برهن

0 نشر
0 تبليغ

  • الشورى يطالب بإنشاء سوق للمستثمرين المؤهلين لتداول أدوات الدين المضمونة برهن 1/2
  • الشورى يطالب بإنشاء سوق للمستثمرين المؤهلين لتداول أدوات الدين المضمونة برهن 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب بإنشاء سوق للمستثمرين المؤهلين لتداول أدوات الدين المضمونة برهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بدراسة إنشاء سوق خاص للمستثمرين المؤهلين؛ لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري.

كما طالب المجلس، في جلسته التي عقدها اليوم، الهيئة التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم.

يذكر أن المجلس أصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي ١٤٤٦/١٤٤٥هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا