شكرا لمتابعة خبر عن زفاف روسي على شاطئ جازان يلفت الأنظار ويثير الإعجاب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختار زوجان روسيان شاطئ جازان الساحر ليكون موقعًا لحفل زفافهما، مستغلين الطبيعة الخلابة وأجواء الغروب الدافئة التي تميز المدينة الواقعة جنوب غرب المملكة.

ووثق مقطع فيديو انتشر مؤخرًا لحظات من الحفل البسيط والهادئ، حيث ظهر العروسان وهما يتبادلان عهود الزواج على الرمال الناعمة، وسط أجواء رومانسية لم تخلُ من البساطة والجمال.

وارتدت العروس فستانًا أبيض ناعم التصميم، بينما ارتدى العريس بدلة أنيقة، وجلس عدد محدود من الأصدقاء والحضور ليشاركوا الثنائي فرحتهم بهذه اللحظة الخاصة.

يُذكر أن مناطق الساحل بالمملكة، ومنها جازان، تشهد تطورًا متسارعًا في البنية السياحية ضمن مستهدفات رؤية 2030، ما جعلها خيارًا مطروحًا للعديد من الفعاليات الشخصية والعامة.