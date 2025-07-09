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وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود

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  • وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود 1/2
  • وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود 2/2

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 14 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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