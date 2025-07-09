شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حدث نادر يجعل هذا الأربعاء الأقصر في العصر الحديث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن اليوم الأربعاء يشهد ظاهرة نادرة واستثنائية، حيث سيكون الأقصر منذ بدء تسجيل الزمن الحديث، بفارق مقداره 1.30 ملي ثانية فقط.

وأوضح الحصيني في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، أن السبب وراء هذا التغير الطفيف يعود إلى تسارع بسيط في دوران الأرض حول محورها، مرجحًا أن يكون ناجمًا عن تغير طبيعي في نواة الأرض.

وأكد أن هذا التغير لا يمكن للإنسان الإحساس به، لكنه قد يترك أثرًا على بعض الأنظمة التقنية الدقيقة مثل أنظمة تحديد المواقع “GPS”. ومع ذلك، شدد على أن من المبكر جدًا تقييم ما إذا كان لهذا التغير أي تأثير محتمل على المناخ.