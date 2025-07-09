شكرا لقرائتكم خبر التبليغ الالكتروني.. 11.8 مليون رسالة إلى أطراف الدعاوى القضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل عن عدد التبليغات المرسلة عبر الرسائل الالكترونية إلى أطراف الدعاوى القضائية؛ إذ بلغت أكثر من 11.8 مليون رسالة، خلال النصف الأول من 2025م.

وأسهم التبليغ الالكتروني في تعزيز فاعلية الجلسة الأولى وتقليص الإجراءات، مما أدى إلى تقليل أمد التقاضي، الأمر الذي بدوره يعزز الجودة القضائية ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى.

ويأتي ذلك ضمن إطار التحول الرقمي في القطاع العدلي، حيث يتم التبليغ حاليا بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق لدى أبشر، بدلا من الطرق التقليدية السابقة التي كانت تتطلب وقتا وجهدا، وأسهم ذلك في انخفاض تأجيل الجلسات الناتجة عن تعذر تبليغ أحد الأطراف، وانتظام سير القضايا في مواعيدها المحددة.

ويجسد هذا التقدم تحولا جوهريا في مفهوم التقاضي، حيث أصبحت التقنية عنصرا أساسيا في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير تجربة أكثر شفافية وفاعلية للمتقاضين، تواكب متطلبات العصر وتدعم ثقة المجتمع في المنظومة القضائية.