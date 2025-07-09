شكرا لقرائتكم خبر مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أكثر من 25 مليون مسافر خلال منتصف 2025م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي تسجيل أرقامه القياسية التشغيلية، وأعلن عن تحقيق نتائج غير مسبوقة في حركة المسافرين والرحلات خلال النصف الأول من 2025م، بإجمالي 25.5 مليون مسافر، مما يعكس نموا بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد المطار نموا ملحوظا في إجمالي عدد الرحلات، ووصلت إلى أكثر من 150 ألف رحلة، بزيادة قدرها 6.3% عن العام السابق، وتمت مناولة 29.4 مليون حقيبة، مع نسبة نمو بلغت 11.9%، مما يدل على زيادة ملحوظة في حركة السفر، وسجل المطار أيضا 4.8 ملايين عبوة من مياه زمزم، وسجل المطار أعلى يوم تشغيلي في 5 أبريل، واستقبل المطار 178 ألف مسافر، مما يعكس النمو المتزايد الذي يشهده في فترات الذروة.

وتأتي هذه الأرقام دليلا على التوسع المستمر في خدمات المطار، الذي يعد أحد أبرز المراكز الجوية في المنطقة، وتعكس الجهود المبذولة لتوفير تجربة سفر سلسة ومريحة وتلبية احتياجات المسافرين بشكل أفضل، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من رؤية السعودية 2030 مع التركيز على خلق نقلة نوعية في تجربة المسافر، والعمل بوابة للحرمين الشريفين، وتمكين السياحة والتجارة، إلى جانب خدمة أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2030، ومناولة 2.5 مليون طن من الشحن الجوي، وربط المطار بأكثر من 150 وجهة، وتحقيق حركة ترانزيت تتراوح بين 12 إلى 15 مليون مسافر.