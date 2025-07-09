شكرا لقرائتكم خبر «تكامل» تعلن بدء تنفيذ اختبارات برنامج «كوكب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة تكامل القابضة عن بدء تنفيذ اختبارات برنامج «كوكب» لتأهيل القوى العاملة لدى المقاولين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة مع شركة أرامكو السعودية خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة تكامل القابضة عن بدء تنفيذ اختبارات برنامج «كوكب» لتأهيل القوى العاملة لدى المقاولين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة مع شركة أرامكو السعودية خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المهارات الفنية والمهنية، وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية، عبر تنفيذ اختبارات دقيقة تضمن امتلاك الكوادر العاملة للمهارات والمؤهلات المطلوبة. ويعد البرنامج أحد مخرجات التعاون بين الجانبين، ويجسد التزامهما المشترك بدعم مستهدفات سوق العمل، والارتقاء بكفاءة وتأهيل القوى العاملة الوطنية بالشراكة مع كبرى الجهات الوطنية. يشار إلى أن شركة «تكامل القابضة»، التي تتبنى شعار «ابتكارات جوهرها الفرد»، تعمل على تقديم حلول متكاملة موجهة للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب القطاعين الخاص وغير الربحي، وتسعى إلى إحداث أثر اجتماعي واقتصادي مستدام من خلال بناء بيئة محفّزة لإطلاق وتنمية قدرات المواهب البشرية.

كانت هذه تفاصيل خبر «تكامل» تعلن بدء تنفيذ اختبارات برنامج «كوكب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.