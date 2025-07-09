بطولة »Six Kings Slam« تعود إلى موسم الرياض بمشاركة أفضل 6 لاعبين في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن عودة بطولة «Six Kings Slam» إلى موسم الرياض في نسختها الثانية، التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة أفضل 6 لاعبين في العالم، وذلك وفق تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين (PIF ATP) الحالي.

وتعد البطولة واحدة من أبرز الفعاليات التي يشهدها موسم الرياض، حيث تعود هذا العام بعد النجاح اللافت الذي حققته في نسختها الأولى، التي توج بها المصنف الأول عالميا وبطل أستراليا المفتوحة، الإيطالي يانيك سينر، عقب فوزه في المباراة النهائية على الإسباني كارلوس ألكاراز، بطل بطولة رولان غاروس 2025 وصاحب 5 ألقاب كبرى.

وتأكدت مشاركة كل اللاعبين في النسخة المرتقبة من البطولة، إلى جانب انضمام نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي في عدد بطولات الغراند سلام لفئة الفردي (24 لقبا)، الذي حل ثالثا في نسخة العام الماضي بعد تغلبه على منافسه التاريخي الإسباني رافاييل نادال، وشكلت آخر مواجهة بين اللاعبين قبل إعلان نادال اعتزاله.

وتضم قائمة المشاركين هذا العام 3 لاعبين يشاركون للمرة الأولى في هذه البطولة، هم: الألماني ألكسندر زفيريف، الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 ووصيف 3 بطولات كبرى، إلى جانب البريطاني جاك دريبر، والأميركي تايلور فريتز، اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس عالميا على التوالي، ويأتي انضمامهما ليعزز من مستوى المنافسة المرتقبة.