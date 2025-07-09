المملكة تفوز بجائزة و3 شهادات تميز في منتدى »WSIS«

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت المملكة بجائزة و3 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS» التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، المنعقدة أعمالها بمدينة جنيف بسويسرا، وذلك نظير تميز مشاريعها الابتكارية بعد منافستها مشاريع من أكثر من 194 دولة.

وحققت المملكة ممثلة بوزارة التعليم الجائزة الكبرى في مجال التعليم الالكتروني، عن منصة «مدرستي»، وهي منصة وطنية لإدارة التعليم الالكتروني في التعليم العام؛ تهدف إلى تمكين التعليم الرقمي بجميع أنماطه، وتعزيز جودة التعليم وإثرائه، حيث تخدم المنصة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، ونحو 500 ألف معلم ومعلمة في أنحاء المملكة.

كما حققت المملكة 3 شهادات تميز عن مشروع برنامج التمكين التقني للقطاعات غير الربحية المقدم من شركة الاتصالات السعودية (stc) الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي رقميا بحلول مجانية متطورة، لمساعدته في تركيز جهوده على زيادة الأثر بدلا من التحديات التشغيلية، وتوسيع نطاق خدماته لمستفيديها لتحقيق تغيير مستدام، ومشروع الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو أولمبياد دولي للذكاء الاصطناعي نظمته SDAIA بالتعاون مع مراكز دولية وبرعاية اليونسكو، شارك فيه 90 طالبا من 25 دولة وفاز 36 منهم بميداليات، بالإضافة إلى مشروع منصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي منصة ذكاء اصطناعي تحلل بيانات الأمراض البيطرية في المملكة لتوقع الحالات المستقبلية، مما يساعد الوزارة والعيادات على اتخاذ إجراءات وقائية ورفع وعي المزارعين.

ويمثل تحقيق المملكة للجوائز انعكاسا لمستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات والتقنية، وتمكين القدرات والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مختلف المجالات من الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، وذلك بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.