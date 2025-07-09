وزير الصناعة يفتتح الجناح السعودي المشارك في معرض الصناعة بروسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الأول، الجناح السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي ‏»INNOPROM 2025»، الذي يقام في مدينة «يكاترينبورغ» الروسية خلال الفترة من 7 - 10 يوليو الحالي، وتشارك فيه المملكة بكونها دولة شريكة للمعرض.

ويترأس الخريف وفد المملكة المشارك في المعرض، الذي يضم عددا من المسؤولين من 18 جهة حكومية و 20 شركة وطنية رائدة، تمثل قطاعات حيوية منها الخدمات الصناعية، والتكنولوجيا، والتصنيع، والآلات، والمعادن، والأتمتة الصناعية، والطاقة، والسياحة، والثقافة.

ويضم الجناح السعودي، العديد من الجهات الحكومية تشمل وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، وبرنامج استثمر في السعودية، وبرنامج صنع في السعودية، وبرنامج روح السعودية، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومركز الإقامة المميزة، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وعدة شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، منها شركة نيوم، وشركة تطوير المربع الجديد، ومجموعة روشن.

وينظم الجناح عددا من الأحداث الترويجية للتعريف بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، والفرص الواعدة في عدة قطاعات صناعية، إذ تركز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب تسليط الضوء على الممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين، التي تتضمن حلولا تمويلية من «الصندوق الصناعي» وبنك التصدير والاستيراد السعودي، كما تستعرض تلك الفعاليات تطور البنية التحتية الصناعية في المملكة، التي تشمل مدنا صناعية ومناطق اقتصادية خاصة، ومجمعات صناعية متخصصة.

وتعرض الشركات الوطنية الرائدة المشاركة في الجناح السعودي، أحدث منتجاتها وتقنياتها الصناعية أمام الزوار، كما يشهد الجناح عقد عدة لقاءات ثنائية بين قادة الصناعة في المملكة وروسيا الاتحادية؛ بهدف مناقشة فرص تعزيز التعاون الصناعي، وتنمية الاستثمارات المشتركة.

وتؤكد مشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي، التزامها بتعزيز الشراكات الدولية في القطاعات الصناعية والاستثمارية، مما يرسخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة الاقتصادية العالمية، كما تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية الروسية في القطاعات الحيوية التي تستهدف توطينها وتطويرها، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية.

يشار إلى أن العلاقات السعودية الروسية تشهد نموا متسارعا على مختلف الأصعدة، مدفوعا بتطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، الذي انعكس على حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة وروسيا الاتحادية، حيث ارتفع من 1.84 مليار ريال عام 2016، إلى 12.3 مليار ريال عام 2024.