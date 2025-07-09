«تعليم مكة» يواصل تنمية المهارات في برامج «موهبة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل تعليم مكة المكرمة جهوده في تنمية مهارات 605 طلاب وطالبات من الموهوبين والموهوبات التابعين للإدارة في برامج «موهبة» الإثرائية الأكاديمية التي تنفذها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالتعاون مع جامعة أم القرى، لمدة 3 أسابيع خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 17 يوليو الحالي.

وتهدف البرامج إلى تنمية القدرات العقلية للطلبة الواعدين بالموهبة والإبداع إلى أقصى طاقة ممكنة، وتوجيه هذه القدرات إلى احتياجات المجتمع وأولوياته التنموية، وإتاحة الفرصة للطلاب المتميزين لاكتشاف مجالات أكاديمية وعلمية مهمة وتوجيههم لهذه المجالات، وتنمية مهارات التفكير الإبداعية والنقدية لدى الطلبة، وتنمية المهارات الشخصية والمهارات الاجتماعية.

ويقدم البرنامج المنفذ حضوريا وعن بعد من خلال منصة للتعليم الالكتروني التي تخدم الطلبة الموهوبين في جميع مناطق المملكة تجربة إثرائية متقدمة من خلال مسارات أكاديمية متخصصة تشمل: مجالات علمية وبحثية تحت إشراف مدربين من ذوي الخبرة.

ويتبنى برنامج «موهبة» الإثرائي الأكاديمي إثراء المعرفة ورفع الكفاءة والاستعداد وبناء الخبرات العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية، ويتضمن أنشطة تركز على تطوير المهارات الشخصية للطلبة، وتعدهم للانطلاق والمشاركة الفاعلة والمتميزة في البرامج الأخرى التي ترعاها وتقدمها «موهبة» داخل المملكة وخارجها، وتسهم تلك البرامج في توفير سواعد وطنية تغطي احتياجات التنمية، ولتكون ضمن الكوادر المتميزة ذات الكفاءة العالية في سوق العمل المحلي والعالمي بفضل مناهج تعليمية متقدمة ونوعية.