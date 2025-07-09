الهيئة الملكية بينبع تفتح باب القبول بكلياتها ومعاهدها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الملكية بينبع أمس، عن فتح بوابة القبول الالكتروني للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع للعام الدراسي 1447هـ، وذلك لكل من كلية ينبع الصناعية ومعهد ينبع التقني.
وبينت الهيئة أن فترة التقديم ستبدأ من الأحد 2 صفر 1447هـ وحتى الخميس 6 صفر 1447هـ، موضحة اشتراطات التقديم التي تشمل أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية، وألا يقل التقدير العام عن (جيد)، إضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات العامة والتحصيلي، والكشف الطبي، وأن يكون المتقدم متفرغا للدراسة ولم يسبق فصله لأسباب تأديبية من أي مؤسسة تعليمية.
وأكدت حرصها على توفير بيئة تعليمية متطورة وفق أعلى المعايير الأكاديمية والفنية، داعية الراغبين في الالتحاق إلى الالتزام بالمواعيد والشروط المعلنة، وإتمام إجراءات التقديم عبر البوابة الالكترونية خلال الفترة المحددة.
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