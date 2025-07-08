شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك سعود تعتمد مسارًا مستقلًا للطلاب المتميزين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الدكتور محمد الغامدي، عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود، أن مجلس الجامعة أقر هذا العام قبول الطلاب المتميزين قبولًا مباشرًا في مسار مستقل، ضمن توجه يهدف إلى دعم الكفاءات الأكاديمية وتحفيز التميز.

وأوضح الغامدي أن الجامعة اعتادت في الأعوام السابقة على القبول وفق مسارات محددة، تشمل المسار العلمي والصحي والإنساني، إلا أن مجلس إدارة الجامعة قرر هذا العام استحداث مسار خاص للطلبة المتميزين يتيح لهم القبول المباشر على البرنامج الأكاديمي، على أن يمروا عبر برنامج السنة المشتركة كجزء من مسيرتهم الجامعية.

وأشار إلى أن الاستعدادات لهذا التوجه الجديد بدأت منذ وقت مبكر، بهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم تطلعات الطلاب المتميزين.