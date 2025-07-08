شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الطقس يؤثر في المزاج ويغير سلوك الإنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن للطقس تأثيرًا مباشرًا على سلوك الإنسان وحالته النفسية، موضحًا أن تقلبات الأجواء قد تكون سببًا في ظهور بعض الأمراض، كما يمكن أن تسهم في علاجها.

وأشار المسند إلى أنه في البلدان ذات الأجواء الحارة، يشعر الناس بفرحة وانتعاش واضح ما إن تنخفض درجات الحرارة أو تعتدل الأجواء أو يهطل المطر، حيث تنتشر مظاهر الحيوية والنشاط، بل وتتحسن العلاقات الاجتماعية نتيجة تحسن المزاج العام.

في المقابل، أوضح أن ارتفاع درجات الحرارة أو انتشار الغبار والرطوبة العالية قد يؤدي إلى إفراز الجسم لهرمونات معينة تغير المزاج، وتؤدي إلى التوتر والانفعال والكسل وقلة الشهية للطعام، مما ينعكس سلبًا على الصحة النفسية للإنسان.

واختتم المسند بتأكيد أهمية تأثير الطقس على المزاج العام، ضاربًا مثالًا بأن من يشعر بالشك في ذلك يمكنه ببساطة إطفاء المكيف لتجربة أثر الأجواء على نفسيته.