شكرا لمتابعة خبر عن قرارات جديدة تضبط عمل الفود ترك أبرزها حظر مكبرات الصوت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وضعت وزارة البلديات والإسكان مجموعةً جديدةً من الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة لعام 1447هـ (فود ترك)، والتي تضمنت منع مزاولة النشاط بعد الساعة (12:00) صباحاً لجميع الأنشطة دون الحصول على تصريح 24 ساعة، مع منع استخدام مكبرات الصوت أو السماعات الخارجية المتحركة، ويستثنى من ذلك العربات والمقطورة والنصف مقطورة المشاركة في الفعاليات.

وجاء في اللائحة تطبيق هذه الاشتراطات على العربات المتنقلة والمقطورة والنصف مقطورة للمنشآت والأفراد للأنشطة الغذائية وغير الغذائية المسموح بها من قبل الوزارة والجهة المشرفة على النشاط؛ حيث تضمنت الاشتراطات، متطلبات تشغيلية للأنشطة ومتطلبات التجهيزات الأساسية للأنشطة الغذائية، ومتطلبات لسلامة الأغذية بالعربات، ومتطلبات للصيانة العامة، ومتطلبات للنظافة العامة، وكذلك متطلبات خاصة بالعمالة والأمن والسلامة والدفع الإلكتروني.

وشملت الاشتراطات ضرورة أن تكون الأنشطة التي يتم التقدم للحصول على ترخيص بها من الأنشطة المسموح بممارستها من خلال أنشطة العربات المتنقلة، إلى جانب الحصول على الترخيص البلدي وتصريح الموقع قبل البدء في أعمال التشغيل، وكذلك قيام صاحب الترخيص باستخراج ترخيص إشغال رصيف في حال رغبته استخدام المنطقة المحيطة بالعربة والمقطورة.

كما يُمنع التدخين داخل العربة أو المقطورة أو النصف مقطورة ، وكذلك منع تحضير وجبات الطعام للأنشطة الغذائية خارج العربة، وفي حال استخدام الفحم والحطب للأنشطة الغذائية في إعداد الوجبات أو المشروبات فتكون في عربة مستقلة (مقطورة)، ومنع إغلاق المواقف أو وضع لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن، بالإضافة إلى ضرورة تنظيف وإزالة مخلفات العربة من الموقع قبل مغادرته، وتوفير صندوق للإسعافات الأولية ومنع بيع أو تقديم منتجات التبغ بكل أنواعها.

فيما يمنع وضع الأجهزة والمعدات ووسائل التخزين خارج العربة أو المقطورة أو النصف مقطورة، ويستثنى من ذلك أثناء تقديم الخدمات للمركبات المتعطلة على الطرق.

وشددت على ضرورة أن تكون جميع المنتجات الغذائية والأدوات والمعدات المستخدمة في العربة الغذائية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، كما يجب أن تكون اللحوم الطازجة الواردة للعربة الغذائية موردة من مصدر مرخص، بالإضافة إلى توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام مع وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة في مكان ظاهر بالعربة أو المقطورة أو النصف مقطورة.